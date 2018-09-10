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Осінній призов 2018: в Україні збільшили термін

Президент України Петро Порошенко вніс зміни в указ про звільнення військовослужбовців строкової служби в запас і проведення чергових призовів у 2018 році, згідно з яким термін осіннього призову збільшений з двох до трьох місяців.

Про це йдеться в указі Президента №274 / 2018.

Згідно з указом, осінній призов 2018 на строкову військову службу проходитиме у жовтні-грудні.

Раніше призов проходив у жовтні-листопаді.

До слова, Рада національної безпеки і оборони ухвалила параметри оборонного бюджету України на наступний рік.

Нагадаємо, Петро Порошенко розповів про модернізацію розвідки України.

Фото: Міністерство оборони України

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