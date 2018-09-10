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Погода в Україні на сьогодні, 10 вересня (КАРТА)

Сьогодні на всій території України очікується дощова погода.

Сьогодні в Україні пройдуть дощі, подекуди з грозами, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах 10-14°. У південних областях – 13-16°. Вдень температура повітря триматиметься у межах 19-24°.

Читайте: 30-градусна спека і холодні ночі: прогноз погоди на вересень

У Києві вночі та вдень пройдуть дощі.

Температура вночі 13-15°, вдень 19-21° тепла.

До слова, у Закарпатській області сильний вітер повалив дерева та позривав дахи будинків.

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