Погода в Україні на сьогодні, 10 вересня (КАРТА)

Сьогодні на всій території України очікується дощова погода.
Сьогодні в Україні пройдуть дощі, подекуди з грозами, повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер північно-східний 7-12 м/с.
Температура вночі коливатиметься у межах 10-14°. У південних областях – 13-16°. Вдень температура повітря триматиметься у межах 19-24°.
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У Києві вночі та вдень пройдуть дощі.
Температура вночі 13-15°, вдень 19-21° тепла.
До слова, у Закарпатській області сильний вітер повалив дерева та позривав дахи будинків.
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