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Політв’язню Балуху відмовили у звільненні

Українському політв’язню Володимиру Балуху відмовили у достроковому звільненні.

В анексованому Криму відмовили у достроковому звільненні українському політв’язню Володимиру Балуху, повідомляє Крим.Реалії.

– Підконтрольний Кремлю “Верховний суд Криму” 10 вересня не задовольнив апеляційну скаргу адвоката Ольги Дінзе на відмову іншого суду в умовно-достроковому звільненні українського активіста Володимира Балуха, – йдеться у повідомленні.

Політв’язень брав участь у засіданні через відеозв’язок з СІЗО.

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До слова, у незаконно засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха сильні болі у печінці. Необхідна медична допомога йому не надається.

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