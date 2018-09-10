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Риболовля в осінній сезон, рекомендації з підготовки котушок до активної експлуатації

У новачків і навіть у деяких професіоналів виникають досить актуальні питання з приводу використання риболовних котушок: чому так швидко протирається ролик, чи можна заливати мастило в отвір, підшипники можуть протікати чи ні.

Мастило і ролик ліскоукладача

Одним з найактуальніших питань вважається: лити або не лити мастило на шток? Професіонали в один голос можуть відповісти – звичайно ні! Адже представлений отвір прийнято використовувати виключно для екстреного мастила.

Використовуючи рідке мастило для штока, рибалці вдається усунути більш густе мастило – весь механізм рибальської котушки починає функціонувати на суху, тому більшість деталей набагато швидше стираються і приходять в непридатність раніше покладеного терміну. Однак рідко хто з продавців в магазині може поділитися таким “секретом” з покупцями.

Мастило, яке запропоноване в наборі, точно не призначене для штока. Воно не тримає свою форму і швидко стікає вниз, потрапляючи всередину механізму, зливаючись разом з рідним мастилом.

Ролик ліскоукладача найбільш схильний до можливих забруднень. У цю деталь потрапляють залишки фарби з шнура, пил і бруд, корозія та інше. Всі негативні фактори впливу осідають на ролику, що призводить до збоїв в його роботі. Тому, якщо на котушці ролик обертається на втулці, рекомендується спочатку замінити на підшипник.

Мастило, шпулі, запасні ручки, все це можна знайти в інтернет-магазині У Кеса, не виходячи з дому. Також просто можна вибрати і нові рибальські котушки на ukesa.com.ua, якщо снасті вже потребують обновки. Головне – навчитися правильно поводитися з котушками, щоб продовжити їх експлуатаційний термін.

Ручка і кноб котушок

Якщо рибалці дісталася модель, кноб якої крутиться на втулках, виконаних з пластикового матеріалу, тоді доцільно відразу ж здійснити заміну. В іншому випадку, вісь досить швидко зношується і згодом ламається. Важливо стежити за тим, щоб фіксуючий гвинтик не міг самостійно розкручуватися, так як в деяких виробах такі дефекти вважаються досить актуальними.

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Далі, слід приділити особливу увагу питанню тюнінгу сучасних котушок. Кноби неразборного типу можна з легкістю “перекваліфікувати” в розбірні. Наприклад, добре знайомий японський 05 твін доповнений нерозбірним кнобом. Деякі досвідчені рибалки знають, як правильно замінити класичні кноби з гумового матеріалу на дерев’яні, залізні або моделі з міцного пластику.

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