Скандал навколо каплиці УПЦ МП. Священик погрожує прокляттям до 7-го коліна

Настоятель каплиці УПЦ МП, незаконно збудованої на фундаменті Десятинної церкви у Києві, написав листа директору Національного музею історії України Тетяні Сосновській.

Сосновська розмістила його на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, ще наприкінці квітня звернулася до Гедеона з листом, у якому просила демонтувати деякі розміщені ними об’єкти, щодо яких музей не давав дозволу на встановлення.

Однак Гедеон відповів, що дзвіниця, церковний паркан та інформаційний щит там були встановлені ще 10 років тому як церковні атрибути.

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– У разі продовження вами умисних дій, спрямованих на розпалення релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження християнської честі та гідності…Ви та всі ті, хто чинить гоніння на УПЦ – закличе сам на себе і своїх нащадків родове прокляття до семи поколінь, – написав у листі Гедеон.

До речі, сам Гедеон (Харон Юрій Самуїлович) виявився громадянином Росії.

Сьогодні в Окружному адмінсуді так і не почалося засідання щодо скасування реєстрації вказаного МАФу Московського патріархату.

Нагадаємо, 3 лютого у Києва близько сотні активістів провели акцію на підтримку архітекторів, а також вимагали знести каплицю УПЦ МП біля залишків Десятинної церкви.

Фото: kyiv.npu.gov.ua