Скорочення стипендій в Україні – що кажуть у Міносвіти

В Міносвіти поки не вбачають можливості зменшувати кількість охоплення стипендій.

– Я відверто говорю вам, що не бачу можливості зменшувати кількість охоплення стипендій, – заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

За її словами, наразі охоплення стипендіями становить 52-53%, включно з тими, хто має соціальні стипендії. Орієнтовно 47% – це академічні стипендії, решта 6% – соціальні.

– Мені здається, що нині такий складний час, що зменшувати кількість студентів – це був би дуже складний крок. Моя позиція як міністра освіти і науки, і поки що я на ній стою, що не можна зараз зменшувати обсяг кількості стипендій, – наголосила Гриневич, але визнала, що це питання все ж обговорюється на різних рівнях.

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Нагадаємо, з 1 листопада 2017 року стипендії українським студентам підвищили на 18%.

Раніше повідомлялося, що до 2018 року в Україні скоротиться кількість студентів, які отримують стипендії, до 25%, а до 2020 року – до 15%.

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