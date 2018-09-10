Смертельна ДТП в Одесі: водія BMW взяли під варту

27-річного водія BMW, який в Одесі на смерть збив двох пішоходів і ще чотирьох травмував, взяли під варту на 60 діб.
Про це повідомляє Громадське.
Водія взяли під варту на 60 діб без права внесення застави, про що раніше прокуратура просила.
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Таку міру запобіжного заходу обрали водієві 10 вересня.
Нагадаємо, на 6-й станції Фонтану в Одесі автомобіль BMW після зіткнення зі Skoda влетів у зупинку з людьми. 3 людини загинули, 4 постраждали.
Фото: Думская.
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