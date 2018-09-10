Ціни зросли на 40%: Укрпошта підвищила тарифи

З 10 вересня 2018 року тарифи на пересилання Укрпоштою письмової кореспонденції зросли на 40%.

Відповідне рішення НКРЗІ опубліковано у газеті Урядовий кур’єр.

Зазначено, що тарифи на послуги поштового зв’язку підвищуються у два етапи: перший з 10 вересня поточного року, другий – з 1 січня 2019 року.

Зокрема, з 10 вересня підвищуються тарифи на пересилання письмової кореспонденції на 40%, у тому числі за доставку непріоритетних листів вагою до 50 г – на 2 грн.

Підвищено також вартість доставки посилок без оголошеної вартості (масою до 10 кг) – на 3 грн (з ПДВ), або на 30%, у межах області, на 20% – у межах України.

У той же час другий етап підвищення цін на поштові послуги, згідно з документом, передбачає підвищення тарифів на ці ж послуги на 14,3% для листів і на посилки без оголошеної вартості (масою до 10 кг) – на 15,3% всередині області, на 11,1% – по Україні відповідно.

При цьому тарифи на пересилання міжнародної кореспонденції та міжнародних посилок, а також тарифи на додаткові послуги при пересиланні відправлень у рамках послуги Укрпошта Стандарт не змінюються.

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