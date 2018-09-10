Цього не уникнути! Експерт сказав, на скільки здорожчає газ для населення

Підвищення цін на газ для населення на 23% (із 7 тис. грн. до 8,6 тис. грн.) є компромісним варіантом на переговорах із МВФ.

Зростання тарифів на газ для населення на 23% – до 8,6 тис. грн за 1000 куб. м є компромісним варіантом, заявив УНІАН експерт Центру Разумкова в енергетичній сфері Сергій Дяченко.

За його словами, таку ж цифру називають навколоурядові джерела.

– Це було б непогано, це не найгірший варіант із можливих… Це компромісна цифра, – додав він.

За словами Дяченка, вже тривалий час в експертному середовищі тривають розмови про підвищення цін на газ на 20-30%.

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Водночас затверджена методика розрахунку передбачає зростання ціни до ринкового рівня, тобто більш ніж на 40%.

– Я так і називав – близько 25%, що це буде той компроміс, який знайдуть для підвищення цін… Розмови про це ведуться вже давно. Було очевидно, що цього (Підвищення цін на газ для населення. – Ред.) не уникнути, – додав експерт.

Коментарів Міненерговугілля щодо можливого здорожчання газу для населення поки немає.

Раніше аналітик спрогнозував підвищення ціни на газ для населення на 30% в один момент.

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