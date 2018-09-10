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Туман у голові, тіло німіє: Сенцов написав заповіт на творчість

Український режисер, політв’язень Кремля Олег Сенцов написав заповіт на свою творчість у разі смерті.

Про це повідомила його сестра Наталія Каплан у Facebook.

Cенцов написав їй листа. У ньому він розповів, що вже не вірить у те, що він скоро вийде із російської в’язниці.

– Те що я скоро вийду і ми всі щасливо заживемо в Києві я вже не вірю. Як і в багато чого іншого. Але це не означає, що я розклеївся або збираюся зніматися (мабуть, з голодування. – Ред.). Я не здався в будь-якому випадку, просто я не вірю вже в щасливий кінець всієї цієї історії, – цитує Каплан слова Сенцова.

Крім того, він написав про стан свого здоров’я.

– Стан у мене приблизно такий самий: стабільно-погане, до всіх старих спецефектів тепер ще додалася гіпоксія – це нестача кисню в органах, в основному серці і мозку. Туман в голові, все крутиться, тіло, голова і кінцівки німіють. Кровоносна система взагалі не справляється з харчуванням киснем організму. Ось я який став просунутий в медицині! – розповів Сенцов.

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За її словами, Олег додав, що “постарається триматися, хоча живе зараз просто за інерцією”.

– І так, він написав заповіт на свою творчість в разі смерті, і це сильно лякає, – наголошує Каплан.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що може зробити Рада Європи, щоб Росія звільнила Олега Сенцова.

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