У 17 разів. В Україні можуть збільшити штраф за їзду непристебнутим

Парламентський Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності радить Верховній Раді збільшити адміністративну відповідальність за порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами з 51 грн до 850 грн.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Законопроект пропонує змінити ч. 5 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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– Необхідність прийняття законопроекту під час обговорення обґрунтовувалася високим рівнем смертності та травматизму на дорогах України. За офіційними даними Національної поліції України, щорічно на дорогах України гине не менше 3,5 тис. осіб і травмуються не менше 35 тис. тобто, кожного дня на дорогах України гине більше 9 осіб, – йдеться в повідомленні.

У Комітеті відзначили, що за показниками аварійності та наслідками ДТП Україна є одним з лідерів серед європейських країн.

Раніше Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект про посилення контролю за переміщенням і використанням авто, зареєстрованих в інших державах.