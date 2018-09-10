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Україна – в топ-25 рейтингу світових паспортів

Паспорт громадянина України піднявся на 24-е місце в рейтингу паспортів Global Passport Power Rank 2018.

Біометричний паспорт

Згідно з рейтингом Global Passport Power Rank 2018, паспорт України піднявся на 24-е місце – він гарантує безвізові поїздки в 90 країн.

Крім того, в 41 країні українці можуть отримати візу по прибуттю. Для відвідування ще 67 країн потрібно оформляти візу заздалегідь.

Українцям досі потрібна віза для поїздки в Японію, США Велику Британію, Ірландію і Китай.

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Очолив рейтинг паспортів Сінгапур. Його власники можуть подорожувати без віз у 127 країн.

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Україна – в топ-25 рейтингу світових паспортів / 21 фотографий

Нагадаємо, безвізовий режим України з ЄС офіційно набув чинності 11 червня 2017 року.

Ще восени 2017 року паспорт України посів 32-е місце у світовому рейтингу.

За рік Україна піднялася в рейтингу більше всіх інших країн, опинившись на 38-й позиції за”індексом паспортів”.

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