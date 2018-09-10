Паспорт громадянина України піднявся на 24-е місце в рейтингу паспортів Global Passport Power Rank 2018.

Згідно з рейтингом Global Passport Power Rank 2018, паспорт України піднявся на 24-е місце – він гарантує безвізові поїздки в 90 країн.

Крім того, в 41 країні українці можуть отримати візу по прибуттю. Для відвідування ще 67 країн потрібно оформляти візу заздалегідь.

Українцям досі потрібна віза для поїздки в Японію, США Велику Британію, Ірландію і Китай.

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Очолив рейтинг паспортів Сінгапур. Його власники можуть подорожувати без віз у 127 країн.



Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018

Global Passport Power Rank 2018 Global Passport Power Rank 2018 Україна – в топ-25 рейтингу світових паспортів / 21 фотографий

Нагадаємо, безвізовий режим України з ЄС офіційно набув чинності 11 червня 2017 року.

Ще восени 2017 року паспорт України посів 32-е місце у світовому рейтингу.

За рік Україна піднялася в рейтингу більше всіх інших країн, опинившись на 38-й позиції за”індексом паспортів”.