Українська Мрія встановила новий рекорд

Український літак-гігант Ан-225 Мрія виконав безпосадковий переліт із Гостомеля на тихоокеанське узбережжя США в аеропорт Окленда.
Ан-225 за 13 годин пролетів відстань у 9800 км, розповів у Facebook льотчик Віталій Трубников.
– Сьогодні екіпаж українського літака Антонов Ан-225 Мрія виконав безпосадочний переліт із Гостомеля на тихоокеанське узбережжя США в міжнародний аеропорт Окленда тривалістю 13 годин на відстань в 9800 км, – написав він.
За його словами, далі борт очікують на Гаваях і острові Гуам.
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Нагадаємо, у липні Ан-225 Мрія завершив найбільший за кількістю послідовних рейсів проект у своїй історії, перевізши 12 великогабаритних генераторів у Південній Америці за 12 рейсів,
Фото: Виталий Трубников/facebook
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