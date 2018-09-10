В Одесі працівник вишу “зберігав” у кабінеті прапор РФ і портрет Захарченка

В Одесі звільнили співробітника Національного університету Одеська морська академія через те, що в його кабінеті висів портрет померлого ватажка “ДНР” Олександра Захарченка.

Співробітника Національного університету Одеська морська академія звільнили через портрет померлого Олександра Захарченко, повідомляє суспільство активістів Небайдужі.

Активісти нагадали, що нещодавно в мережі з’явилися фото з кабінету заступника начальника відділу практики Олександра Калініна, де на стіні висів портрет російського терориста Захарченка.

Більше того, раніше в його кабінеті помітили прапор РФ і георгіївську стрічку.

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– Сьогодні ректор підписав наказ про звільнення одіозного співробітника, з чим ми всіх і вітаємо, – додали активісти.

До слова, ще в 2017 році президент України підписав закон про заборону георгіївської стрічки.

За публічне використання, демонстрацію чи носіння георгіївської стрічки в Україні карають штрафом.