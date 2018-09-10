Потужна злива, яка пройшла у Запоріжжі сьогодні вранці, перетворила вулиці обласного центру на річки.
Про це повідомляє сайт міста.
На опублікованих у мережі фото видно, як автомобілі “пливуть” вулицями. Людям, щоб вийти з маршруток, довелося стрибати прямо у калюжі.
За даними gazeta.zp.ua, у результаті негоди у Запоріжжі затопило кілька районів. Через це деякими дорогами дуже складно проїхати.
При цьому синоптики дають невтішний прогноз для Запоріжжя: з ранку і до самого вечора небо буде у хмарах. З середини дня і до його закінчення буде йти дощ c грозою.
Вулиці перетворилися на річки: злива затопила Запоріжжя / 2 фотографии
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До речі, раніше ми писали, якою буде погода в Україні цього тижня.
ФОТО: 061.ua
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