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Вулиці перетворилися на річки: злива затопила Запоріжжя

Потужна злива, яка пройшла у Запоріжжі сьогодні вранці, перетворила вулиці обласного центру на річки.

Про це повідомляє сайт міста.

На опублікованих у мережі фото видно, як автомобілі “пливуть” вулицями. Людям, щоб вийти з маршруток, довелося стрибати прямо у калюжі.

За даними gazeta.zp.ua, у результаті негоди у Запоріжжі затопило кілька районів. Через це деякими дорогами дуже складно проїхати.

При цьому синоптики дають невтішний прогноз для Запоріжжя: з ранку і до самого вечора небо буде у хмарах. З середини дня і до його закінчення буде йти дощ c грозою.

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Вулиці перетворилися на річки: злива затопила Запоріжжя / 2 фотографии

Читайте: Стихія у Криму: смерчі та потоки, що змивали людей

До речі, раніше ми писали, якою буде погода в Україні цього тижня.

ФОТО: 061.ua

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