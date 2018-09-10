Вибори 2019: в Україні спростили процедуру голосування для переселенців

Переселенці з Донецької та Луганської областей зможуть скористатися спрощеною процедурою зміни місця голосування на президентських і парламентських виборах, а також на всеукраїнському референдумі.

Про це у понеділок, 10 вересня, повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово завойованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

У відомстві уточнили, що впровадженою процедурою можна скористатися лише на період проведення виборів президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму.

– До прийняття Постанови №129 таку можливість мали тільки внутрішньо переміщені особи з тимчасово завойованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, – йдеться у повідомленні.

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До речі, раніше ЦВК затвердила правила, як голосувати переселенцям.