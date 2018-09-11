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ФСБ затримала двох українських рибалок на озері Сиваш

Російські прикордонники затримали двох українських рибалок на озері Сиваш.

ФСБ Росії

Про це повідомляє Крим Реалії з посиланням на ФСБ.

Згідно з інформацією ФСБ, двох громадян України звинуватили у незаконному перетині кордону. Їх затримали, коли вони швартувалися на березі окупованого Росією Криму на моторному човні.

– Під час огляду плавзасобу рибалок, на борту виявлено близько 20 кг водних біологічних ресурсів кефалевих видів риб, – йдеться в повідомленні.

У ФСБ стверджують, що громадяни України під час риболовлі вирішили навмисно причалити до берега Криму “для налагодження дружніх стосунків та обміну досвідом з кримськими рибалками”.

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Українських рибалок затримали на 48 годин, щоб підтвердити їх особи, повідомляють російські силовики. У ФСБ не називають імена затриманих українців.

Нагадаємо, український політв’язень Кремля Олег Сенцов написав заповіт на свою творчість у разі смерті.

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