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РФ передала на Донбас нове озброєння

На Донбасі виявили нову систему радіоелектронної боротьби, яку передали з арсеналу Збройних сил Росії, а також кілька інших сучасних систем.

Про це йдеться в дослідженні DFRLab, опублікованому на сайті bellingcat.

Так, моніторингова група ОБСЄ опублікувала важливе спостереження, пов’язане з російськими системами радіоелектронної боротьби на Донбасі: кадри чотирьох сучасних російських комплексів РЕБ, в тому числі новітнього РБ109-А Биліна, який був вперше застосований в ході навчань Запад-2017 і надійшов на озброєння Збройних сил (ЗС) Росії лише цього року.

Хоча СММ ОБСЄ в Україні опублікувала результати спостережень тільки 11 серпня, їх безпілотник малої дальності спостерігав чотири російські системи РЕБ ще 28 липня.

Однак, невідомо, чому ОБСЄ не публікувала результати спостережень протягом двох тижнів.

– 28 липня в непідконтрольних уряду районах міні-БПЛА СММ виявив 4 різні системи радіоелектронної боротьби (Леєр-3 РБ-341В, 1Л269 Красуха-2, РБ-109A Биліна і 1 комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА Репелент-1) біля н. п. Чорнухине (64 км на північний захід від Луганська), – сказано в повідомленні.

З чотирьох російських систем РЕБ, які помітив безпілотник ОБСЄ 28 липня, лише одна (Леєр-3) раніше спостерігалася в Україні, а інші три раніше на сході України офіційно не спостерігалися.

Читайте: Доба на Донбасі: окупанти застосували заборонену зброю На Донбас їдуть вчитися воювати російські строковики - бійці ООС Конфлікт на Донбасі та ЗСУ - про що Порошенко говорив з Волкером

Нагадаємо, яку зброю потрібно Україні, щоб відбити атаку РФ з моря.

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