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США в ОБСЄ закликали Росію звільнити Сенцова

Глава американської делегації ОБСЄ, посол Майкл Козак закликав РФ звільнити незаконно ув’язненого українського режисера Олега Сенцова та інших українських політв’язнів.

Про це повідомляє місія США при ОБСЄ

Посол нагадав, що в заключній заяві минулорічного засідання делегація Сполучених Штатів закликала до звільнення режисера Олега Сенцова та інших громадян України, які перебувають в ув’язненні у Російській Федерації через мирну опозицію до окупації Криму та агресії на сході України.

– Коли ми відкриваємо конференцію 2018 року, пан Сенцов перебуває в небезпечному стані здоров’я на 120-й день свого голодування, протестуючи проти незаконного позбавлення волі з боку Росії понад 60 його співвітчизників. Ми закликаємо Росію звільнити цих ув’язнених”, – наголосив глава американської делегації.

Майкл Козак зазначив, що продовження російської агресії проти України суперечить усім десяти фундаментальним принципам Гельсінкського заключного акту, зокрема недоторканність кордонів та територіальну цілісність держав.

А Сенцов та його ув’язнені українські співвітчизники є втіленням зв’язку між порушеннями міжнародної безпеки Росії та її зловживанням правами людини.

Він також зазначив, що “конфлікт в Україні, який розпалила Росія і продовжує підживлювати, є найгіршою кризою безпеки в Європі з 1990-х років” та підтвердив, що санкції проти Росії залишатимуться в силі, поки Росія повністю не виконає свої Мінські зобов’язання, а кримські санкції не будуть скасовані, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом.

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Нагадаємо, що Рада Європи може допомогти у звільненні Олега Сенцова.

Фото: Denisismagilo\Dreamstime

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