Води на Крим і Херсонщину не вистачить – Тука

Україні потрібна вода для відродження сільського господарства на Херсонщині.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

– На сьогоднішній день нестачі питної води в Криму немає. Чи варто подавати воду в окупований Крим? Я такої необхідності не бачу. Тим більше існують розрахунки Міністерства аграрної політики та продовольства про те, що для відродження сільського господарства на Херсонщині нам необхідна самим прісна вода. Потужності каналу води і на Крим, і на Херсонщину не вистачить. Казати, що у нас надлишок прісної води – це не відповідає дійсності, – заявив Тука.

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Нагадаємо, Україна назвала умову, за якої Київ може повернути воду в Крим.