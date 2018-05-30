Нафтогаз виписав собі рекордні $46 млн премій

Таку значну суму преміювання в Нафтогазі пояснили “унікальністю справи”.

Наглядова рада Нафтогазу ухвалила рішення щодо виплати співробітникам компанії премій у зв’язку з перемогою у Стокгольмському арбітражному суді в спорі з Газпромом щодо транзитного контракту.

Про це повідомили у прес-службі НАК Нафтогаз України.

– Загальний обсяг виплат затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі ($4,6 млрд), він становитиме $46,3 млн. З цієї суми буде сплачено податок на доходи фізичних осіб та інші збори на суму понад $9 млн, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Нафтогаз почав стягувати з Газпрому борг у $ 2,6 млрд

До переліку співробітників компанії, які отримають премію, включено 41 особу. У НАК зазначили, що цей перелік не обмежується топ-менеджментом компанії, а сума премії залежить від особистого вкладу кожного працівника.

Нагадаємо, Нафтогаз виграв у Газпрому $ 4,63 млрд у Стокгольмському арбітражі.