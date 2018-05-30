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Перший етап: Укрзалізниця підвищила ціни на квитки

Державна компанія Укрзалізниця з 30 травня підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.

Укрзалізниця планувала підвищити тарифи на пасажирські перевезення ще з 1 квітня, проте цього не сталося через те, що відповідний наказ не пройшов усі рівні узгодження.

Проектом наказу передбачається проведення індексації тарифів на перевезення пасажирів у два етапи по 12%. Перший етап розпочався сьогодні, 30 травня, а другий етап повинен відбутися з 1 жовтня, пишуть Вести.

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Загалом рівень індексації тарифів на перевезення пасажирів у грудні 2018 року по відношенню до грудня попереднього року складе 25%.

До слова, Факти ICTV писали про головні зміни в Україні з 1 червня 2018 року.

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