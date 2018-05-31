Продаж прав на облаштування двох парковок принесе Києву додатково понад 1,2 млн на рік

Київ щорічно буде отримувати 1 млн 262 тис. грн від продажу прав на облаштування двох парковок.

Про це повідомив радник мера Києва з питань благоустрою, народний депутат України Дмитро Білоцерківець на своїй сторінці в Facebook.

Він вказав, що на торги було виставлено два лоти: парковка біля НСК Олімпійський і на вулиці Курській.

Перший – на Спортивній площі біля кас НСК Олімпійський. Продавалося право облаштування парковки на 92 автомобілі, в тому числі і право безкоштовного паркування для людей з обмеженими можливостями на 9 автомобілів. Стартова ціна була 57 902 грн. Фіксований щомісячний платіж – 69 720 грн в місяць. Перемогу здобули за 250 100 гривень. Сукупно з цієї парковки місто отримає 1 мільйон 86 тисяч гривень на рік.

Другий – на вулиці Курській, 13-Б, В, Е, продавалося право на розміщення 26 автомобілів, в тому числі і право безкоштовного паркування для людей з обмеженими можливостями на 3 автомобілі. Стартова ціна була 37 260 гривень. Фіксований платіж – 5347 грн в місяць. Перемогу здобули за 112 000 гривень. Сукупно з цієї парковки місто отримає 176 тисяч гривень, – написав депутат.

За його словами, продаж прав на облаштування вищевказаних парковок дозволить уникнути корупції в паркувальної сфері і принесе додатковий дохід бюджету.

Принцип справедливої ​​конкуренції і чистої монетизації дозволить піти від відомої корупції в паркувальної сфері міста, а також забезпечити додатковий дохід бюджету. Упевнений, багато діючих оператори зі страхом дивляться на таку ініціативу, адже тепер “повирішувати” не вийде, – зазначив Білоцерківець.

Він також подякував Київську адміністрацію за реалізацію цієї ініціативи, і окремо висловив вдячність профільному заступнику голови Києва Дмитру Давтяну.

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Ще раз хочу подякувати міську команду за реалізацію ініціативи, яку ми почали готувати з 2017 року. Тепер в місті з торгів продається право на розміщення пересувної торгівлі, сезонної торгівлі, парковок, на черзі право на розміщення атракціонів у парках. Дякую профільного заступника мера Дмитра Давтяна, це повинно служити прецедентом! – підсумував парламентарій.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко раніше заявив, що новий закон про реформування сфери паркування транспортних засобів допоможе впорядкувати трафік на вулицях міста.

Зараз неправильно припарковані авто в багатьох місцях займають по дві смуги руху. Від цього – пробки на дорогах. Від цього – проблеми з трафіком. Водії не хочуть платити за парковку і кидають свої авто, де завгодно. У вересні вступає закон у силу. І можу сказати тільки одне: залишати свої авто в місцях, де це заборонено, буде досить дорого, – заявив Кличко.