Дмитро Буравель: З часом Blockchain технології повністю змінять банківську систему

Світ стрімко змінюється. Нові технології диктують свої умови навіть там, де століттями усталені правила і консерватизм вважалися ґарантом надійності і впевненості у завтрашньому дні. Не встигли ми звикнути до безконтактних платіжних карток, що сильно напружило банківську систему і полегшило життя користувачам, як фінансовий ринок став все наполегливіше говорити про новий вид фінансових інструментів: про криптовалюти, майнінг, біткоіни.

Про ці нові для України реалії фінансового ринку ми поспілкувалися з директором та співзасновником Amira Capital Дмитром Буравлем, який протягом 6 років займається даною темою.

В Україні досить обережне ставлення до віртуальної валюти, вона швидше асоціюється з підлітками, які захоплюються інтернет-іграми, ніж з людьми з ділових кіл. Що ти думаєш з цього приводу?

Той факт, що з жовтня минулого року у Верховній Раді розглядаються проекти Законів України щодо стимулювання криптовалют і їх похідних, про обіг криптовалют в Україні, дає підстави навіть найбільшим скептикам повірити, що ми маємо справу з серйозним явищем на фінансовому ринку. Ще 9 років тому, коли Сатоши Накамото презентував нову технологію Blockchain, на основі якої побудована не менше інноваційна платіжна система, найбільш просунуті і далекоглядні гравці зрозуміли необхідність перегляду інфраструктури фінансових послуг по всьому світу.

А в чому ж суть цієї революційної технології?

Потрібно розуміти, що в мережі для надійної ідентифікації відправника і одержувача, а також для захисту даних, використовується криптографія. Blockchain – це, свого роду, журнал реєстрації, де записуються всі транзакції.

Що важливо: ці записи зберігаються на безлічі комп’ютерів, об’єднаних в однорангові з’єднання, тому фальсифікація записів практично виключається. Більш того, оскільки всі дані зберігаються децентралізовано, потенційним хакерам практично нереально здійснити успішну атаку.

Як вплине на роботу банківської системи легалізація обігу криптовалют в Україні з технологією Blockchain, яка змінила уявлення світу про фінансовий ринок?

Я не можу стверджувати, що це у майбутньому знищить банківську систему, але однозначної її змінить раз і назавжди, адже технології про які ми говоримо мають на меті виключення посередника з транзакції, а банк таким посередником і є. Щодо функції накопичення, яку так само зараз виконують банки – сучасним користувачам не буде необхідності до них звертатись для обслуговування власного рахунку, адже його накопичення, будь-якого об’єму, можуть знаходитись як на біржовому рахунку, де вони доступні 24/7, так і на “холодному сховищі”. А загалом, потенційні застосування технології Blockchain різноманітні – це всі фінансові інституції, це логістика, торгівля, сертифікація прав, елементи державного управління, тощо.

Ви вже багато років займаєтеся криптовалютами, і можна сказати, що завдяки цьому, стали заможною людиною. Прогнозується, що в доступному для огляду майбутньому ринок криптовалют значно пожвавиться. Чи є в Україні достатня кількість фахівців, здатних працювати в нових реаліях?

Згідно з останніми дослідженнями, майже 82% усіх користувачів криптовалютних бірж ніколи не мали попереднього досвіду в інвестиціях та торгових спекуляціях. З огляду на це, більшість їх інвестицій базуються на емоціях та чутках. Переважна кількість користувачів не розуміє цей ринок, та схильна до імпульсивних дій, що призводить до значних фінансових втрат.

Що стосується фахівців у фінансових інституціях, тут все зрозуміло – їх будуть цілеспрямовано навчати. А що робити людям просунутим, які хотіли б рухатися, випереджаючи час, при цьому, без зайвих зусиль, заробляти на гідне життя?

Для того, щоб заробляти на ринку криптовалют, не обов’язково навчатися всім тонкощам віртуального світу. Досить зрозуміти основні принципи роботи і інвестувати кошти в технології, скориставшись вже існуючими інструментами. Власне, фонд Amira Capital, який ми створили, таким і є. Ми об’єднуємо дві тенденції – основну бізнес модель криптовалютного світу і очевидну тенденцію домінування бізнесів з новим технологічними можливостями. Адже тепер, разом з Blockchain індустрією, можна інвестувати в проривні технології на дуже ранній стадії.

Місія Amira Capital полягає в тому, що б обслуговувати і захищати гроші клієнтів, які шукають можливості інвестування в нові види економічних взаємодій, що неможливо в старих економіках.

Загальновідомо, що інвестування в такі проекти як Facebook, Amazon, Google, Apple, Uber було доступно лише великому капіталу або групі привілейованих людей. За яким принципом ваш фонд залучає інвесторів?

Протягом останніх 18 місяців команда Amira Capital працювала у форматі family-office, обслуговуючи лише власні кошти та активи рідних та близьких людей. Коли стало зрозуміло, що наша експертність пройшла перевірку часом та кількома кризами (наприклад падіння ринку криптовалют 2017-2018), наші інструменти хеджування та заробітку стали відкритими для пропозицій, щоправда ми і надалі працюємо у форматі клубного фонду, з екслюзивним доступом.

Припустимо, до вас звертається людина, яка не орієнтується в світі криптовалют. Чи будете ви пояснювати йому, як формується інвестиційний портфель, які криптовалюти найбільш затребувані?

Звісно. Amira Capital, діючи за принципами нової економіки з повністю прозорим керуванням, забезпечує клієнтів максимальною експертизою та розумінням ринку.

Як Ви вважаєте, наскільки швидко вітчизняний фінансовий сектор адаптується до нових реалій?

Як вже зазначалось, півроку тому до Верховної Ради було внесено проекти Законів про криптовалюти. Проте одного бажання мало, потрібен професійний підхід до розробки всієї нормативної бази, включаючи підзаконні акти. Ухвалення одного ЗУ Про стимулювання криптовалют і їх похідних не легалізує діяльність, і тим більше, не принесе прибуток державі. Необхідні правильно прописані правила оподаткування. Ми знаємо, що законодавці це опрацьовують, але коли немає глибокого розуміння процесів криптовалютного ринку, досить складно виписати правила гри.