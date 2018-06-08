Гройсман просить переглянути премії у Нафтогазі: Це перегин

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до наглядової ради (НР) НАК Нафтогаз із проханням переглянути рішення про високу премію правлінню.

– Я стурбований таким рішенням. Я надіслав офіційного листа у незалежну наглядову раду, щоб вони переглянули своє рішення і проінформували Кабінет міністрів України, – сказав прем’єр-міністр під час години запитань до уряду, пише Інтерфакс-Україна.

– Моя позиція тут абсолютно чітка – це перегин, – додав він.

Він підкреслив, що дане рішення не лежить у сфері компетенцій уряду.

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– НАК – компанія, яка керується незалежною наглядовою радою. Це компетенція не уряду, а незалежних рад, – зазначив він.

Як повідомлялося, НР НАК Нафтогаз України вирішила преміювати 41 співробітника компанії на загальну суму $46,3 млн за їх внесок у перемогу за підсумками тяжби з Газпромом у Стокгольмському арбітражі.