Ціна на газ для населення: Гройсман заявив про непросту ситуацію

Підвищення цін на газ для населення до рівня промислових цін залишається серед вимог МВФ.
Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, пише Інтерфакс-Україна.
– Це дуже чутливе питання, і ви це знаєте. Ви знаєте, що воно дуже складне і дуже негативно сприймається суспільством. Ви знаєте, що така вимога міжнародних партнерів стоїть – про вирівнювання цін всередині країни, – сказав прем’єр-міністр під час години запитань до уряду в парламенті у п’ятницю.
– Простої відповіді на це питання немає, – зазначив він.
За словами прем’єр-міністра, Україна потребує міжнародної підтримки, оскільки змушена обслуговувати зовнішній борг, накопичений з 2006 по 2013 роки.
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– Але з іншого боку я бачу, що ми можемо продовжувати реформи у країні і економіка ростиме. І ми можемо вийти на зростання +5%. Це дасть можливість підвищити якість життя українських громадян, – прокоментував Гройсман.
До слова, у Нацкомісії прогнозують збільшення ціни на газ для населення до 70%.