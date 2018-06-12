ICU та Bloomberg провели конференцію щодо боргового ринку України

8 червня в європейській штаб-квартирі Bloomberg (м. Лондон, Велика Британія) група ICU провела міжнародну конференцію, присвячену інвестиційним перспективам українського боргового ринку.

У конференції, організованій ICU спільно з Bloomberg, взяло участь керівництво Міністерства фінансів України, Національного банку України, Національного депозитарію України, найбільших підприємств державного та приватного сектору, а також представники багатьох міжнародних компаній, глобальних банків та фондів, які інвестують у ринки, що розвиваються.

Відкрився захід виступом Оксани Маркарової, яка напередодні конференції була призначена в.о. міністра фінансів України.

– Голосування за антикорупційний суд, який завершує формування антикорупційної інфраструктури, є історичним рішенням для України. Ми очікуємо на відповідь МВФ, але впевнені, що антикорупційні реформи, які були прийняті, відповідають положенням програми допомоги МВФ. Під моїм керівництвом міністерством, Україна продовжить співпрацю з МВФ та нашими міжнародними партнерами. Нашими основними пріоритетами є макроекономічна стабільність, скорочення фіскальних ризиків, здійснення програми реформ, забезпечення ефективності витрат бюджету та економічне зростання, – відзначила Оксана Маркарова.

У свою чергу заступник голови Національного банку України Олег Чурій окреслив макроекономічні прогнози регулятора та його подальші кроки, що залежать від прогресу у проведенні структурних реформ та співпраці з офіційними кредиторами України.

–Якщо реформи будуть втілені, співпраця з МВФ продовжиться, а інфляція буде знижуватися відповідно до нашого поточного прогнозу, у нас буде можливість для валютної лібералізації та збереження облікової ставки на нинішньому рівні.Проте нещодавно ми розглядали й альтернативний сценарій – без реформ і без фінансової підтримки офіційних кредиторів. В разі якщо ситуація буде розвиватися за цим сценарієм, і це призведе до посилення ризиків для зростання інфляції, ми будемо змушені підвищувати облікову ставку. В крайньому випадку, ми можемо розглянути можливість використання інших інструментів, наприклад, валютні обмеження, якщо це буде необхідне для збереження фінансової стабільності, – розповів заступник Голови НБУ.

Костянтин Стеценко, керуючий партнер ICU, розповів іноземним інвесторам, що в Україні наразі є ряд великих компаній, що динамічно розвиваються, і яким для продовження стабільного зростання необхідно фінансування в гривні.

– Банківська система країни ще не готова їх фінансувати в необхідному обсязі, тому актуальним інструментом для компаній лишається залучення інвестицій шляхом випуску облігацій. Український ринок облігацій поступово відновлюється після кризи 2014-2015 років, пропонуючи порівняно високу прибутковість на фоні покращення макроекономічної ситуації, валютного режиму та спрощення доступу на ринок для іноземних інвесторів, – прокоментував Костянтин Стеценко.

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На спрощенні доступу для інвесторів на український ринок більш детально зупинився Міндаугас Бакас, глава Національного депозитарію України, розповівши про нещодавно ухвалений в Україні закон про номінального утримувача: інститут номінального утримувача прибирає бюрократичні бар’єри, вже через 4 місяці можна буде відкрити перші рахунки. Раніше для придбання локальних активів нерезиденту потрібно було особисто приїжджати з пакетом документів в українську депозитарну установу, проходити складні законодавчі процедури оформлення документів, в тому числі, їх переклад і легалізацію в Україні. Весь процес займав більше 3 місяців. Вже цієї осені, завдяки новому закону, процес буде займати до 10 днів, – прокоментував Міндаугас Бакас.

Довідка.

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи.

Заснована у 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів.

Власником компанії є її топ-менеджмент. Керуючі партнери ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.