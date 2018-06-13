Зміна оператора зі збереженням номера – дата старту в Україні

Змінювати мобільного оператора, зберігаючи при цьому свій номер телефону, українці зможуть уже в 2019 році.

Як пише Економічна правда, через два роки судових розглядів Українському державному центру радіочастот вже поставлено обладнання та програмне забезпечення, необхідне для роботи MNP. Тепер потрібно створити комплексну систему захисту інформації.

– М’яч на полі УДЦР. Від його рішення залежить, як скоро буде запущена послуга. Всі юридичні перепони для запуску вже врегульовані. Компанія “Ес Ай Центр зазначає, що готова завершити реалізацію проекту MNP, за яким уже виконано 90% зобов’язань, якщо на те буде відповідне правомірне рішення, – заявив представник Ес Ай Центр.

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У той же час в компанії відзначають, що цілком реалістичним терміном для запуску послуги в Україні є вже лютий 2019 року.

Нагадаємо, мобільні оператори запустили інструменти для здійснення платежів за допомогою смартфона.