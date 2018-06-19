Мазепа: Співпраця з ЄБРР – сигнал для великих зарубіжних інвесторів

Інвесторам потрібні прозорі і зрозумілі умови конкурсу, вважає експерт.

Генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа розповів, що від результатів співпраці з найбільшими міжнародними фінансовими інститутами, такими як ЄБРР, залежить, чи будуть довіряти Україні великі приватні іноземні інвестори.

— Приватним інвесторам важливо орієнтуватися на присутність у країні визнаних міжнародних гравців, таких, як ЄБРР. Сам факт того, що ЄБРР інвестує мільярди в Україну, для них хороший знак. А крім грошей він ще й приносить кращі західні практики корпоративного управління, соціальну відповідальність і всі нові позитивні тенденції, які є в сучасному світі, — розповів Ігор Мазепа.

Він додав, що для того, щоб інвестори знову прийшли в Україну і почали вкладати гроші, в тому числі, і в проекти з приватизації, потрібно організувати зрозумілий, відкритий і прозорий конкурс.

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— Сюди прийдуть найбільші світові гравці: на Турбоатом і Електроважмаш, на Зорю і Центренерго. І не за копійки, точно. Я думаю, за ці активи буде дуже серйозна конкуренція. І ціна буде цілком адекватною, —вважає Мазепа.

Нагадаємо, раніше експерт зауважив, що великі іноземні інвестори поки насторожено дивляться в бік України. Їх цікавлять питання боргових платежів, реформ і корупції.