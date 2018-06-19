Одеська обладміністрація допоможе українському експорту

В Одеській області планують запустити Центр підтримки експорту. Фахівці обладміністрації консультуватимуть бізнес і будуть допомагати продавати товари за кордон.

Губернатор регіону Максим Степанов розповів про це в ході дискусії Стан і перспективи реалізації національних реформ.

— Завдяки жорсткій і наполегливій позиції президента України в останні роки українська економіка демонструє стабільне зростання. Країна стала привабливою для інвесторів. Найбільше значення масштабних і системних реформ – це те, як їх наслідки відчувають люди в регіонах та кожен з нас. Будуються нові заводи, запускаються зернові термінали, з’являються умови для бізнесу, які формують розумну економіку регіону, — підкреслив Степанов.

За статистикою, у 2017 році середньомісячна зарплата в Одеській області зросла на 36,1% і склала 6 542 гривні. Як відзначили в ході дискусії, це при тому, що завдяки політичній волі Президента Петра Порошенка майже з нуля було створено Збройні сили України.

Читайте: Максим Степанов передав до Кабміну законопроект щодо “реанімації” порту Рені

— Одеська область посідає четверте місце в Україні за обсягом прямих іноземних інвестицій. В цілому, країна займає 76 місце в рейтинг Doing business проти 137 місця в 2013 році. Продовжується співпраця з потужними міжнародними інституціями. Їх підтримка дає нам нові можливості і переваги, які вже, наприклад, дав безвізовий режим з країнами ЄС, — додала заступник директора Асоціації виробників України, національний консультант ООН із секторальної експортної стратегії України Дарина Антоненко.

Експерти також підкреслили, що на зростання можливостей експорту вплинув розвиток інфраструктури. Зокрема, в 2017 році в Одеській області відремонтували і побудували безпрецедентні 259 кілометрів доріг.

Нагадаємо, що за словами Гройсмана цього року середня зарплата вже може сягнути 10 тис. грн.