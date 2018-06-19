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Розплата за боргами: англійський суд заморозив активи Газпрому

Активи Газпрому у Великій Британії заарештовано для забезпечення рішення Стокгольмського арбітражу.

Комерційний суд Лондона заморозив активи ПАТ Газпром на території Великої Британії за клопотанням НАК Нафтогаз України, пише Інтерфакс-Україна.

Згідно з рішенням суду, протягом наступних 48 годин після отримання рішення Газпром зобов’язаний надати Нафтогазу список усіх своїх активів вартістю понад $50 тисяч, які розташовані в Англії або Уельсі.

У свою чергу Нафтогаз повідомив лондонські офіси 17 банків, які співпрацюють з Газпромом, що вони не можуть сприяти скороченню активів російського газового монополіста на території Великої Британії.

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У Нафтогазі зазначили, що заморозка британських активів Газпрому необхідна для забезпечення рішення Стокгольмського арбітражу щодо виплати російською компанією $2,6 млрд.

Нагадаємо, раніше були арештовані голландські активи ПАТ Газпром.

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