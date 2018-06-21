Через брак сірчаної кислоти Авдіївський коксохім виявився на межі зупинки – директор

Сировини на підприємстві залишилося лише на 7 днів роботи

Авдіївський коксохімічний завод через брак сировини виявився на межі зупинки. Про це у четвер, 21 червня, повідомив на Facebook директор підприємства Муса Магомедов.

З його слів, вже через тиждень на коксохімі закінчаться запаси сірчаної кислоти, що призведе до вимушеної зупинки виробництва. При цьому директор бідкається на “дивне відчуття”: завод, розташований фактично в зоні ведення бойових дій на Донбасі, неодноразово був обстріляний російськими військами, але зумів вижити – виявився у найскладнішій ситуації через українських постачальників.

– Погані новини. Завод опинився на межі зупинки. Через 7 днів у нас повністю закінчуються запаси сірчаної кислоти – сировини, без якої робота коксохіму неможлива. Дивне почуття: завод зумів вижити під час бойових дій, але зупинитися може через банальну нестачу сировини, яку нам повинно поставити наше вітчизняне підприємство. Нам пояснюють цю ситуацію нестачею вагонів. Трейдер Східного Гока, підприємство Торгсервіс, який продає АКХЗ сірчану кислоту, повинен був у червні відвантажити нам 1080 тонн сірчаної кислоти, а відвантажив поки всього лише 60 тонн або 5% від обіцяного, – написав Магомедов.

Водночас, директор заводу вказав, що наміри Мінекономіки обмежити імпорт сірчаної кислоти в Україну є недоречними, і дана ситуація – тому яскравий приклад.

–Вже абсолютно очевидно, що нам без імпорту ніяк не впоратися. Але що робити нам зараз, в даній ситуації? У нас за спиною коксохімічне виробництво і ціле місто, яке залежить від цього виробництва, а також металургійні комбінати країни, які просто не зможуть працювати без нашого коксу, – резюмував ситуацію підприємець.

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Нагадаємо, що в умовах активних бойових дій та артобстрілів на Авдіївської коксохімічному заводі був створений енергоострів, щоб зберегти виробничі потужності підприємства.