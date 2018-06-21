ММКИ знижує обсяги виробництва через перебої з ж/д перевезеннями по Комиш-Зорі

Зниження показників пропуску вантажних поїздів на Маріупольському напрямку негативно вплинуло на виробництво продукції меткомбінатами Маріуполя.

Зокрема, як повідомили ЦТС в компанії Метінвест, Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча через незадовільний пропуску на напрямку Комиш-Зоря – Волноваха знижує виробництво чавуну в червні на 25 тис. тонн.

Запасів сировини у металургів залишилося на 1-2 доби, а втрати від недоотриманого валютної виручки та невиконання зобов’язань перед партнерами складуть до півтора десятка мільйонів доларів.

– Уже зараз видно, що очікувані втрати виробництва товарної продукції в червні по ММК ім. Ілліча складуть близько 30 тис. тонн, що еквівалентно недоотримання валютної виручки 10-15 млн доларів, – заявляють в компанії.

Відзначимо, що згідно з даними Залізничного лічильника, який моніторить пропуск вантажних складів на гілці Комиш-Зоря – Волноваха, в червні пропуск поїздів по вказаному маршруту склав в середньому 19,3 пар вантажних поїздів на добу. У травні цей показник був трохи вище – 19,8 пар поїздів, а в березні становив 21,3 пар поїздів на добу. Таким чином, у порівнянні з березнем, у червні пропуск знизився на 2 марш / добу.

Крім скорочення пропуску поїздів, експерти звертають увагу і на загальне зниження обсягів перевезення по маршруту.

– Якщо проаналізувати динаміку середньої кількості вагонів у складах, що здаються по стику Комиш-Зоря, з початку 2017 року то стає очевидно, що за рік кількість вагонів у складі зменшилася майже на 7 одиниць – говорить старший аналітик ЦТС-Консалтинг Павло Руденко. Таким чином, незважаючи на удавану збільшення пропускної здатності в парах поїздів, обсяги перевезень за маршрутом залишаються такими ж, як і раніше.

Цю інформацію підтверджують і самі оператори ринку, відзначаючи що в останні тижні були факти формування складів з 22-27 вагонів (проти норми в 55 вагонів). Основною причиною неповного комплектування складів називають незадовільний стан тепловозів депо Волноваха і Пологи, в наслідок чого УЗ штучно занижує вага поїздів при формуванні.

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Нагадаємо, раніше в Кабміні, профільному міністерстві і УЗ неодноразово відзначали, що розвиток залізничного сполучення зі східними регіонами країни є найбільш пріоритетним для Укрзалізниці серед проектів капітальних інвестицій. Ще в кінці 2017 року глава УЗ Євген Кравцов нагадав про ділянки через які проходить сполучення Волновахи і Камиш-Зорю, за яким раніше проходило до 10 вантажних потягів на добу, а зараз, за ​​його словами, цей показник підвищений з вантажних складів до 21 пари маршрутів .

– Ми розуміємо важливість цього проекту для відновлення і розвитку українського ГМК, тому Укрзалізниця запланувала на наступні три роки комплексну програму модернізації та розвитку цього повідомлення. Вона буде складатися з двох етапів, кожен – по три підетапи. Перший має загальну вартість реалізації 600 млн гривень, другої – 180 млн. За результатами реалізації програми ми досягнемо рівня 50 пар поїздів на добу – це повністю забезпечить перспективні потреби підприємств регіону. Очікуваний економічний ефект від реалізації проекту для Укрзалізниці складе 108 млн гривень на рік, – заявляв в.о. голови правління компанії Євген Кравцов в грудні 2017 року на засіданні Кабінету міністрів України.