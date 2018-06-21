ЗМІ: Львівську тютюнову фабрику карають за незговірливість

Керівництво Львівської тютюнової фабрики повідомляє про спробу організувати чергову інформаційну атаку на підприємство.

На думку львів’ян, транснаціональні компанії об’єдналися проти єдиного українського виробника тютюнових виробів та намагаються дискредитувати фабрику в регіональних ЗМІ та жовтій пресі.

Причин декілька – відмова підприємства працювати через тютюнового монополіста Тедіс Україна, збільшення частки ринку ЛТФ на внутрішньому ринку, плани компанії вийти на IPO. Також львів’яни виступають за підвищення адвалорної складової акцизного податку на сигарети, що не влаштовує західні тютюнові компанії – повідомляє видання Деньги

Конкуренти черговий раз намагаються безпідставно переконати громадськість, що ЛТФ використовує якісь “тіньові схеми” і займається контрабандою. Крім низькосортних статей в ЗМІ, в силові структури розсилають фейкові листи із звинуваченнями в порушеннях фабрикою податкового законодавства.

Однак в прес-службі ЛТФ нагадали, що компанія є одним з найбільших платників податків Західної України, забезпечуючи близько тисячі робочих місць тільки у Львівській області (компанія має дві юридичних особи: ТОВ Вінниківська тютюнова фабрика та ВАТ Львівська тютюнова фабрика) Співробітники Львівської тютюнової фабрики просять журналістів і редакторів не брати участі в цькуванні єдиного вітчизняного виробника сигарет, і пояснюють, що причин для інформаційної атаки кілька.

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За два останніх два роки ринкова частка ЛТФ зросла до 9% (згідно з дослідженням компанії, Nielsen). Більш того, в 2018-2019 рр. львів’яни мають намір наростити частку до 15%. Це категорично не влаштовує фабрики чотирьох транснаціональних компаній (Філіп Морріс Україна, Джей Ті Інтернешнл Україна, В.А.Т.-Прилуки та Імперіал Тобакко Продакшн Україна), які ще недавно, в 2013 році контролювали 95-97% всього внутрішнього тютюнового ринку.

Внаслідок активної маркетингової позиції львів’ян – майже десята частина внутрішнього українського тютюнового ринку вийшла з-під контролю західних корпорацій.

Також, львів’яни послідовно відмовляються йти в руслі лобістських зусиль Філіп Морріс Україна, Джей Ті Інтернешнл Україна, В.А.Т.-Прилуки та Імперіал Тобакко Продакшн Україна в питанні регулювання ставок акцизного податку.

Львівська тютюнова фабрика, на відміну від міжнародних виробників і антитютюнових активістів, виступає за підвищення адвалорної складової акцизного податку на сигарети. Адвалорна ставка регулює цінову доступність сигарет (чим дорожче і вище класом бренд, тим вище і ціна на нього). Але сьогоднішній розмір адвалору в 12% призвів до того, що в ціні таких дорогих брендів як Marlboro, Camel, Davidoff і подібних, складова цього податку мізерна.

Нескладно помітити, що така ситуація більш ніж влаштовує саме велику четвірку транснаціональних виробників преміальних брендів і вкрай невигідна єдиному українському виробникові сигарет – Львівській тютюновій фабриці.

Тому зусилля західних компаній в останні роки були спрямовані на утримання цієї ставки на низькому рівні – 12% (при середньому європейському показнику 27,7%). ЛТФ наполегливо пропонує збільшити адвалорний компонент до 20%, що, зрозуміло, не влаштовує транснаціональні корпорації.

Це могло б уже в цьому році принести до державного бюджет додатково 7 млрд. грн, – вважають у Львові.

Відомо також, що Львівська фабрика єдина, хто не працює з Тедіс Україна і веде незалежну цінову політику. Фактично Асоціація Укртютюн, яка об’єднує українські фабрики західних корпорацій і Тедіс, втрачає можливість “вручну” управляти підвищенням і зниженням цін на сигарети.

Коли мова йде про втрату контролю над 10-15% продажів, проблемою знехтувати вже не можна, саме тому великі компанії почали атаку на невелике вітчизняне підприємство, – заявляють у Львівській тютюновій фабриці.