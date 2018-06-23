Приватбанк і Visa запустили оплату через відбиток пальця

Приватбанк спільно з міжнародною платіжною системою Visa запустили в Україні проект технології біометричної оплати покупок за допомогою відбитка пальця.

Про це повідомили в прес-службі Приватбанку.

– Першими оплачувати свої покупки без готівки, карток і навіть смартфонів могли відвідувачі фестивалю BeLive у Києві, які оформили картки Visa Приватбанку, – йдеться в повідомленні.

Щоб оплатити покупку достатньо один раз прив’язати відбиток пальця до картки і розплачуватися в торговельних точках, які підтримують цю технологію, приклавши палець до зчитувача біометричних даних.

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Як відзначають в Приватбанку, ця технологія буде цікава насамперед малому і середньому бізнесу, вуличним торговцям, оскільки приймати платежі можна з допомогою власного смартфона або планшета і спеціального біометричного сканера.

Нагадаємо, 17 травня Приватбанк запустив сервіс Apple Pay в Україні.

Фото: Приватбанк.