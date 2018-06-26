Для отримання траншу МВФ потрібно виконати 1 вимогу – НБУ

Серед взятих Україною зобов’язань не виконаним залишилося тільки цінове питання щодо на газу для населення.

Про це заявив голова ради Національного банку України Богдан Данилишин в ефірі 5 каналу.

Він зазначив, що зараз країна стоїть на порозі дефолту, тому у неї є всі можливості, щоб взяти на себе зобов’язання МВФ. Більше того, Україна і зараз виконує їх, зокрема повертає Фонду гроші.

– І НБУ, і Мінфін сподівається на те, що все ж до кінця 2018 року ми отримаємо $1,9 млрд, які Україна може за програмою співпраці з МВФ отримати саме в цьому році, – підкреслив він.

За його словами, місія Фонду збирається провести моніторинг виконання зобов’язань, для чого ще до осені має приїхати в Україну.

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– Фактично серед взятих Україною зобов’язань не виконаним залишилося тільки цінове питання щодо цін на газ для населення. Але зараз інтенсивно працюють наші групи експертів з України та експертів з МВФ. Думаю, що в цьому напрямку все ж є деякі недоробки з боку Кабміну. Відповідно була прийнята 278 постанова ще в минулому році, – зазначив Данилишин.

Він пояснив, що можна було б створити і прийняти дорожню карту щодо реалізації постанови, щоб ціни можна було б підвищувати поетапно.

– Тому я думаю, що до прийняття відповідних кроків буде зважена позиція з боку уряду України, розуміння ситуації з боку експертів МВФ, і ми прийдемо до вироблення тих позицій, які врешті-решт будуть відповідати інтересам України, – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що МВФ очікує від України правок до закону про Антикорупційний суд, вирішення питань цін на газ та бюджету траншу.