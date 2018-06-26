Квартири у першій та третій черзі клубного будинку Corner вже з документами

Клубний будинок комфорт-класу розташований у Деснянському районі Києва на вулиці Пожарського, 16Б.
Як повідомляє Domik.ua, девелоперська компанія RK Development пропонує своїм інвесторам квартири з документами ще на стадії будівництва.
Будівництво клубного будинку Corner триває, а квартири у 1-й та 3-й секціях вже з правом власності. Введення в експлуатацію трьох секцій житлового будинку планується у кінці 2018 року.
Більше інформації можна отримати на сайті проекту .
Детальніше ознайомитися з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності можна на Youtube каналі забудовника .
Забудовник нагадує, що у продажу залишилася обмежена кількість квартир, і пропонує забронювати житло з правом власності якнайшвидше!
Вартість житла в КБ Corner станом на 25 червня 2018 року
|
Тип квартири
|
Мінімальна площа (кв. м)
|
Мінімальна вартість (кв. м)
|
Середня загальна вартість житла (грн)
|
Однокімнатна
|
30,11
|
16 340
|
491 997
|
Трикімнатна
|
81,95
|
15 840
|
1 298 088
План однокімнатної квартири в 2-й секції КБ Corner
План трикімнатної квартири в 1-й секції КБ Corner
Отримати більш детальну інформацію можна, звернувшись до менеджерів відділу продажу за телефонами: +38 (044) 357-67-67, +38 (097) 357-67-67, +38 (066) 357-67-67. Також можна підʼїхати до офісу за адресою: м. Київ, вул. Пожарського 16.
Клубний будинок Corner
|
Адреса
|
вул. Пожарського, 16Б
|
Кількість будинків; поверховість
|
1 будинок, 3 секції; 3-5 поверхів
|
Введення в експлуатацію
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IV квартал 2018 року
Переваги: поряд розташовані зручні транспортні хаби – зупинки трамваю, автобусу, тролейбусу – на перетині основних транспортних артерій мікрорайону – вулиць Драйзера та Бальзака. Це дозволить мешканцям комплексу протягом 30-ти хвилин дістатися до центру міста. Мікрорайон має розвинену соціально-побутову інфраструктуру, в пішохідній доступності знаходяться: школа, дитсадок, поліклініка, супермаркет, салон краси, банки.
Будівництво КБ Corner ведеться за монолітно-каркасною технологією зі стінами із цегли. Ззовні фасади утеплять мінеральною ватою. Водопостачання в будинках централізоване, а опалення індивідуальне. Житловий фонд новобудови становить 34 квартири з висотою стелі 2,72 м. Житло реалізується без ремонту.
Обговорити типи та планування житла, локацію новобудови та поцікавитися дозвільними документами можна на форумі КБ Corner .
Коротко про забудовника
Забудовником проекту виступає девелоперська компанія RK Development, яка є партнером AVM Development Group. RK Development працює на українському ринку з 2013 року. На етапі будівництва в портфелі компанії клубний будинок Corner та ще 3 обʼєкта, які знаходяться на етапі проектування.
Новина від компанії RK Development.