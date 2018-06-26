Квартири у першій та третій черзі клубного будинку Corner вже з документами

Клубний будинок комфорт-класу розташований у Деснянському районі Києва на вулиці Пожарського, 16Б.

Як повідомляє Domik.ua, девелоперська компанія RK Development пропонує своїм інвесторам квартири з документами ще на стадії будівництва.

Будівництво клубного будинку Corner триває, а квартири у 1-й та 3-й секціях вже з правом власності. Введення в експлуатацію трьох секцій житлового будинку планується у кінці 2018 року.

Більше інформації можна отримати на сайті проекту .

Детальніше ознайомитися з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності можна на Youtube каналі забудовника .

Забудовник нагадує, що у продажу залишилася обмежена кількість квартир, і пропонує забронювати житло з правом власності якнайшвидше!

Вартість житла в КБ Corner станом на 25 червня 2018 року

Тип квартири Мінімальна площа (кв. м) Мінімальна вартість (кв. м) Середня загальна вартість житла (грн) Однокімнатна 30,11 16 340 491 997 Трикімнатна 81,95 15 840 1 298 088

План однокімнатної квартири в 2-й секції КБ Corner

План трикімнатної квартири в 1-й секції КБ Corner

Отримати більш детальну інформацію можна, звернувшись до менеджерів відділу продажу за телефонами: +38 (044) 357-67-67, +38 (097) 357-67-67, +38 (066) 357-67-67. Також можна підʼїхати до офісу за адресою: м. Київ, вул. Пожарського 16.

Клубний будинок Corner

Адреса вул. Пожарського, 16Б Кількість будинків; поверховість 1 будинок, 3 секції; 3-5 поверхів Введення в експлуатацію IV квартал 2018 року

Переваги: поряд розташовані зручні транспортні хаби – зупинки трамваю, автобусу, тролейбусу – на перетині основних транспортних артерій мікрорайону – вулиць Драйзера та Бальзака. Це дозволить мешканцям комплексу протягом 30-ти хвилин дістатися до центру міста. Мікрорайон має розвинену соціально-побутову інфраструктуру, в пішохідній доступності знаходяться: школа, дитсадок, поліклініка, супермаркет, салон краси, банки.

Будівництво КБ Corner ведеться за монолітно-каркасною технологією зі стінами із цегли. Ззовні фасади утеплять мінеральною ватою. Водопостачання в будинках централізоване, а опалення індивідуальне. Житловий фонд новобудови становить 34 квартири з висотою стелі 2,72 м. Житло реалізується без ремонту.

Обговорити типи та планування житла, локацію новобудови та поцікавитися дозвільними документами можна на форумі КБ Corner .

Коротко про забудовника

Забудовником проекту виступає девелоперська компанія RK Development, яка є партнером AVM Development Group. RK Development працює на українському ринку з 2013 року. На етапі будівництва в портфелі компанії клубний будинок Corner та ще 3 обʼєкта, які знаходяться на етапі проектування.

Новина від компанії RK Development.