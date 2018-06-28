Судова реформа у дії: ПАТ Фармак позбавляють її інтелектуальної власності

В Україні потужний скандал довкола захисту прав інтелектуальної власності. Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою ПРаТ Фармацевтична фірма Дарниця скасував рішення Апеляційної палати Мінекономрозвитку про визнання добре відомим позначення Корвалол Corvalolum.

Хоча інший учасник судової справи ПАТ Фармак – протестує.

В Україні воно захищене з 93-го року, а також в 14-ти країнах світу. А 2004-го – вже було визнане добре відомим. Тому рішення апеляційного суду ПАТ Фармак вважає порушенням своїх законних прав.

– Відбулось судове засідання, в ході якого були судом відмовлені усі клопотання, які заявлялись Пат Фармак у цій справі, і наразі було задоволено апеляційну скаргу ПРаТ Фармацевтична фірма Дарниця, і скасовано рішення суду першої інстанції, і прийнято нове рішення, яким скасовано рішення апеляційної палати МЕРТ щодо визнання знаку Корвалол Корвалолум добре відомим в Україні з 2002 року, – зазначив Олексій Колток, представник ПАТ Фармак.

Представник ПАТ Фармак наполягає: колегія суддів у складі Пантелієнко В.О (головуючий), Доманська М.Л., Остапенко О.М. ухвалила рішення із суттєвими процесуальними порушеннями, з порушеннями норм матеріального права.

Відхилені клопотання як відповідача – Мінекономрозвитку, так і третьої особи – ПАТ Фармак, неповно та не об’єктивно розглянути питання, пов’язані із подачею апеляційної скарги, не було досліджено докази, наявні у матеріалах справи, проігноровані законні вимоги представників третьої особи, що однозначно свідчить про упередженість даної колегії суддів – в будь-який спосіб виконати вказівку зверху і винести завідомо незаконне та неправосудне судове рішення.

Суддівська колегія не звернула увагу на той факт, що Корвалол створив Київський хіміко-фармацевтичний завод імені Ломоносова в 1960 році. А його правонаступником є саме ПАТ Фармак, наголошують юристи підприємства.

– Наразі ПАТ Фармак планує оскаржити дане рішення в касаційні палаті. Сподіваємось що в касаційні інстанції суд відповідно до закону прийме законне і обґрунтоване рішення, – підсумував Олексій Колток.

Довідка:

Назва Корвалол Corvalolum є добре відомою споживачам і представляє собою позначення, що розміщується на упаковках лікарського препарату з 1991 року.

Підготовка до виробництва Корвалол Corvalolum розпочалась Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім М.В.Ломоносова, правонаступником якого є ПАТ Фармак.

Назва препарату була вигадана працівниками ЦЗЛ Заводу ім. М.Ломоносова (розробник препарату – старший хімік Яковлева В.Я). Перша партія лікарського засобу Корвалол була випущена на підставі наказу Заводу ім. М.Ломоносова від 15.10.1960 р. З того часу завод ім. М.Ломоносова був єдиним виробником препарату Корвалол на території колишнього СРСР, а з 1991 року по даний час єдиним виробником даного лікарського засобу під ТМ Корвалол на теренах країн колишнього Радянського Союзу. При цьому торгова марка Корвалол захищена в 14 країнах Європи та Середньої Азії.

Використання знаку Корвалол Corvalolum в цілому підтверджується упаковками за період з 1991 по 2002 рік та інформацією про нього, яка постійно розміщувалась у спеціалізованих виданнях, енциклопедіях та довідниках.

Зокрема інформація про засіб згадується у: Короткій медичній енциклопедії (видавництво Радянська енциклопедія Москва, 1990 р.); Довідник Відаль Лікарські препарати в Росії (1997 рік); Лікарські засоби. Посібник для лікарів (видавництво Торсинг, Харків, 1997 рік) тощо.