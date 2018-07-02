Відсутність сірчаної кислоти відіб’ється на промисловості

Обмеження ввезення в Україну сірчаної кислоти призведе до зниження роботи металургійних виробництв.

Про це повідомив Обозревателю директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов в матеріалі Злетить долар і впаде виробництво: чим українцям загрожують квоти на сірчану кислоту.

За словами Магомедова, зниження виробництва коксу, де використовується сірчана кислота автоматично відіб’ється на промисловості.

– Сподіваюся, що держава усвідомлює: металургійна галузь – одна з опор української економіки. А ми поставляємо наш кокс на меткомбінати. Чи не буде у нас сірки – буде знижуватися виробництво, не зможемо поставляти кокс в потрібних обсягах, а значить буде знижуватися виробництво і на металургійних комбінатах, – заявив Муса Магомедов.

Як повідомляється в матеріалі, розслідування Міжвідомчої комісії, яка може ввести квоти на імпорт сірчаної кислоти в Україну, ініціювали два українських підприємства – Східний ГЗК і Сумихімпром.

Введення мит може стати сильним ударом не тільки по металургам, а й по всім українцям. Так, приблизно четверта частина споживчого кошика – товари, які завозяться в Україну. Якщо подорожчання сірки призведе до падіння експорту, курс гривні знизиться, а зростання цін на споживчі товари і продукти харчування прискориться.

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Крім того, вказується, що нестача української кислоти вже очевидна промисловцям, сировина надходить на підприємства з перебоями. Крім банального браку обсягу існує брак цистерн для перевезення.

Як повідомляє видання, проблеми з поставками сірки в Україні почалися в 2014 році. Фактично, анексія Криму та військові дії на Донбасі залишили підконтрольну частину країни без продукції Кримського титану і Костянтинівського хімзаводу, які забезпечували понад 50% поставок.

Нагадаємо, що практично весь наявний в Україні парк цистерн для перевезення сірчаної кислоти вимагає проведення капітально-відновлювальних ремонтів.