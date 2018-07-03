Кредит буде взяти простіше – Рада ухвалила закон

Верховна Рада у вівторок ухвалила в другому читанні і в цілому закон №6027-д Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування.

За прийняття документа №6027-д Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування проголосували 239 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), ухвалення зазначеного документа забезпечить вирішення існуючих проблемних питань, що створюють системні перешкоди для відновлення кредитування економіки і несуть додаткові ризики діяльності національних та іноземних інвесторів.

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– В умовах захищеності прав кредиторів банки зможуть висувати більш лояльні вимоги до потенційних позичальників. Це, безумовно, сприятиме активному кредитуванню, зниженню вартості кредитних ресурсів і, відповідно, полегшенню доступу суб’єктів господарювання та фізичних осіб до банківських продуктів, – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, щооблікова ставка 17% не дозволяє отримувати доступні кредити українським компаніям.