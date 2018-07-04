Сюрприз на ринку валюти: долар виріс до 26,8 грн

Американський долар активно дорожчає від самого ранку 4 липня.

На старті міжбанку курс долара одразу піднявся на 4,5 копійки – до 26,35-26,38 грн ./$, повідомив начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гриненко. Після цього котирування ще активніше рушили вгору, передає UBR.ua.

– Після старту ринок жваво піднявся до 26,44-26,46 грн ./$. Валютна пропозиція сьогодні досить скромна, а попит раптом сильно виріс, – пояснив Гриненко. Національний банк поки не з’являвся в Matching з пропозиціями щодо продажу валюти. Хоча фінансисти розраховують, що він вийде гасити попит.

У деяких обмінниках дійшло до 26,8 грн ./$.

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Великі валютні покупки стали сюрпризом через сезонність. 4 липня у США відзначають День незалежності, тому в Штатах не працюють банки і не проводяться доларові розрахунки. У такі дні імпортери зазвичай не скуповують активно американську валюту – адже її не можна відправити за призначенням: угоди на безготівковому ринку здійснюють на умовах tom (з поставкою завтра) або через євро. Тому ранкові закупівлі долара стали повною несподіванкою для міжбанку. Хто саме їх затіяв спозаранку, і під які операції – поки невідомо. Але, швидше за все, проясниться до вечора.

До слова, Факти ICTV публікували прогноз курсу долара на липень.