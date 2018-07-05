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ЗМІ: Трудова міграція може вплинути на темпи відновлення економіки

Вирішити проблему масової трудової міграції може комплекс заходів на державному рівні, кажуть журналісти.

Триваюча трудова міграція може сповільнити відновлення економіки України, що спостерігається у першому півріччі 2018 року. Про таке повідомляють експерти дискусійного клубу, який організувало видання Ділова Столиця, передає 5 канал.

Експерти кажуть: вирішити проблему масової трудової міграції може лише комплекс заходів на державному рівні. Зокрема, йдеться про підвищення соціальних стандартів та умов праці, створення сприятливого інвестиційного клімату та більш лояльну фіскальну політику.

– Єдиний позитивний приклад в українських реаліях – це те, що зробили з представниками IT-сектора. Ввівши оподаткування на рівні 5% від суми (від суми доходу – Ред.) цей ринок: по-перше, розвивається; по-друге, вони не хочуть їхати з України. Для них перебувати в Україні вигідніше, – пояснив глава експертної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнір.

Читайте:  Трудова міграція: куди їдуть та скільки заробляють українці за кордоном

Водночас, експерти відзначили, що хоча робота за кордоном і приваблює українців зарплатнею, вона часто може мати і негативні наслідки для самих працівників.

– Вони їдуть до Європи і влаштовуються нелегально, тобто вони самі себе позбавляють прав і там із ними може відбуватися все що завгодно. Найпоширеніше, що може бути – не заплатять грошей і все. Можуть бути гірші варіанти, –  зазначає віце-президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування працівників Микола Александров.

Нагадаємо, за даними онлайн-опитування видання “Ділова столиця”, 55% респондентів вважають трудову міграцію катастрофою для України. З опитування випливають також відсоткові переваги в міграційних настроях українців: більше половини опитаних прагнуть працевлаштуватися за кордоном.

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