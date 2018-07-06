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Магомедов: Прифронтова Авдіївка може залишитися без опалювального сезону

За словами директора Авдіївського коксохімічного заводу Муси Магомедова, брак сірчаної кислоти неминуче призведе до зниження виробництва заводу, який живить місто теплом.

Через введення квот на імпорт сірчаної кислоти в Україну прифронтове місто Авдіївка може залишитися без опалення у зимовий період. Про це повідомляє 5 канал.

За словами директора Авдіївського коксохімічного заводу Муси Магомедова, брак сірчаної кислоти неминуче призведе до зниження виробництва заводу, який живить місто теплом.

-З вересня місяця починається опалювальний сезон. У заводу не буде сірчаної кислоти в необхідній кількості. Що я маю робити? Я змушений буду знижувати обсяги виробництва, причому – в рази… виходить, що в Авдіївці не буде опалення, – заявив Магомедов.

Як повідомлялося, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі  встановила квоти на імпорт в Україну сірчаної кислоти. Раніше керівники великих коксохімічних і металургійних підприємств, а також галузевих асоціацій неодноразово попереджали про необґрунтованість квотування імпорту сірчаної кислоти і про збитки для національної економіки від даних лобістських заходів.

Читайте: Через брак сірчаної кислоти Авдіївський коксохім виявився на межі зупинки – директор

На думку експертів, квоти на імпорт сірчаної кислоти є помилкою, оскільки українські виробники не в змозі задовольнити промисловість достатньою кількістю сірчаної кислоти. Зокрема, через банальну нестачу цистерн для її перевезення.

-Факт полягає в тому, що ті цистерни, які є в наявності в Україні, можуть перевести 40 тисяч тонн продукції. А треба перевозити десь 110-120 тисяч тонн продукції, – заявив президент об’єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков.

Державна регуляторна служба ініціювала роботу моніторингової групи, яка досліджує стан справ навколо введення квот і може переглянути рішення міжвідомчої комісії про обмеження поставок цього виду сировини в Україну.

Нагадаємо, що в  умовах активних бойових дій та артобстрілів на Авдіївської коксохімічному заводі був створений енергоострів, щоб зберегти виробничі потужності підприємства.

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