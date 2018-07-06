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Рейдерство в Інтерсіті: начальник швидкісних потягів Лейбук відписав ЗМІ

Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК) відповіла компаніям Ай Ком та Офісер, які надають рекламні послуги в потягах Інтерсіті, на звинуваченні у рейдерстві.

Нагадаємо, упродовж тижня ЗМІ публікували інформацію про начебто рейдерські дії з боку в.о. начальника УЗШК Сергія Лейбука по відношенню до операторів рекламних послуг Ай Ком та Офісер.

Як повідомлялося на офіційному сайті журналу Інтерсіті, видавцем якого є Ай Ком, новопризначений начальник філії УЗШК підписав з компанією Медіа Директ договір на надання рекламних послуг з 1 липня. Це сталося без проведення відповідного конкурсу, а також з порушенням законодавства.

Керівництво УЗШК проігнорувало рішенням Правління Укрзалізниці, яким 21 червня було продовжено договори з Ай Ком та Офісер.

Ай Ком та Офісер надають рекламні послуги на основі виграного у 2015 році конкурсу.

Факти ICTV надіслали інформаційний запит в УЗШК з проханням прокоментувати ситуацію.

 

У відповідь за підписом пана Лейбука нам повідомили, що інформація не повністю відповідає фактичним обставинам справи.

До слова, рекламодавці Інтерсіті уже заявили про тиск з боку нового оператора рекламних послуг.

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