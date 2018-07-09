Експерт: Дані зважування вантажівок системою WiM повинні бути публічними

Щоб перемогти корупцію Укртрансбезопасності при зважуванні великовантажних автомобілів новою інтелектуальною системою WiM (Weight-in-Motion, яку неможливо об’їхати, оскільки система перекриває всю ширину дороги) її дані необхідно відкрити громадськості.

Такий механізм можна створити протягом 2-3 місяців, – вважає експерт з питань економічного аналізу та транспортної інфраструктури Українського інституту майбутнього Ярослав Пилипчук.

За його словами, конфіденційною може бути інформація про характер вантажу, персональні дані водія та ін. Однак, сам факт “перевантаження” не може бути секретним. А якщо суспільство зможе бачити хто, коли, де порушував встановлені законом нормативи, це зведе до мінімуму корупційні ризики при перевірці перевізників відповідними службами.

– Я не розумію, чому ці результати повинні бути непублічним. Якщо щось потрібно не розкривати, то так можна чинити з інформацією, яка може нашкодити безпеці вантажу чи компанії-перевізника. Але я не бачу жодної причини, крім небажання посадових осіб, не розкривати дані про перевантаження. Це питання ефективності управління та прозорості. Чим менше прозора система, тим більше корупції, – пояснив експерт.

На думку експертів, чиновники Укртрансбезпеки відповідають за ваговий контроль на дорогах навмисно уникають прозорості, що дозволяє створювати великий сегмент “тіньових” перевірок. За словами експерта Інституту публічної політики та консалтингу (Інпол) Сергія Бикова, з цієї причини в Україні відмовилися від стаціонарних пунктів зважування і закупили мобільні пункти, на яких немає камер спостереження. Отже, у перевіряючого не виникає проблем відпускати перевантажені автомобілі за “винагороду”.

– На всю Україну сьогодні функціонує один стаціонарний пункт зважування у Львівській області. Решта на ремонті, не функціонують і т.д. Їх вирішили замінити мобільними пунктами. Але там можна просто взяти хабар і не платити в бюджет. Взяв і фура поїхала далі. І яка різниця – наскільки вона перевантажена, – зазначив Биков.

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Сформована корупційна система контролю зважування може бути також вигідна, як вважають експерти, підприємствам, що освоюють згодом величезні бюджети на ремонт доріг, які систематично знищуються перевантаженими вантажівками. Спільний проект Мінінфраструктури та ЄБРР щодо впровадження сучасної системи зважування Weight-in-Motion або WiM може значно поліпшити ваговий контроль на дорогах. Але тільки за умови, якщо дані зважування будуть публічними.

Експерти вважають, що сучасні технології дозволяють створити паралельний потік даних – з комплексу WiM на пункт вагового контролю та синхронно на окремий сервер, доступ до якого буде відкрито для громадськості. Кожен зможе бачити який автомобіль, коли, де і наскільки перевищив вагові нормативи. Відкритість дозволить зіставляти результати зважування WiM з результатом перевірки інспектором Укртрансбезпеки. Це створить систему невідворотного покарання за “перевантаження”.

Довідка: WiM-комплекс автоматично зважує машини, що рухаються по автомагістралі, перекриваючи всю ширину дороги. WiM призначена для виявлення в транспортному потоці перевантажених вантажівок, після чого система передає інформацію інспекторам Укртрансбезопасності на мобільні пункти контролю, розташовані далі по дорозі. В Укравтодорі пропонують встановити 6 спецконструкцій для автофіксації зважування транспорту на шести дорогах: М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, М-01 Київ-Знам’янка, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп та М-07 Київ-Ковель-Яготин. Фіксація буде проходити в передмістях, для транспорту, який заїжджає в столицю, крім того, ще один комплекс планується побудувати на трасі М-06 Київ-Чоп в сторону Житомира (Житомирська область).