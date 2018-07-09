Київські студенти отримали €5 тис. на настільні ігри

Стартап BGTopi визнали кращим в конкурсі студентських тех-проектів YEP! Acceleration Demo Day. Він отримав 5 тисяч євро на розвиток від European Fund for Southeast Europe (EFSE).

Суть проекту – унікальні авторські настільні ігри в форматі коробкового рішення, які можна придбати за передплатою. У тематичної коробці 3-4 ексклюзивних гри і унікальна handmade продукція.

-Тематика першої коробки – Сонце, що сходить. У ній буде найпопулярніші японські ігри Менко і з орігамі. Всі наші ігри унікальні, їх не знайдеш в магазині. Ми самі їх розробляємо і видаємо. Очікуємо, що після літнього сезону кількість наших передплатників виросте до 50, а після зимового – до 500. Плануємо виходити на ринки Європи і США. Виграні кошти викоритаємо на збільшення виробничих можливостей і промо, – поділилася планами засновник і CEO BGTopi Вікторія Завгородня.

Всього за головний приз боролося чотири стартапи. Крім BGTopi, були представлені інноваційні рішення в сфері освіти, фудіндустріі та юріспрунденціі.

-Ми очікуємо, що наша платформа для реєстрації об’єктів інтелектуальної власності IP_Bot вирішить проблему довгих черг і паперової тяганини. Сьогодні все заявки на оформлення об’єктів інтелектуальної власності подаються вручну, а електронна система в Укрпатенті вкрай незручна і нею користується від сили 10% користувачів. Тому ми створили просту і зрозумілу платформу автоматизованої реєстрації об’єктів інтелектуальної власності, яка відрізняється оперативністю і мобільністю, – розповів співзасновник IP_Bot Дмитро Андрига.

Стартапи оцінювали за критеріями ефективності бізнес-моделі, можливості монетизації та масштабування, їх унікальності та пітчинг.

-Право на життя і розвиток має кожна з представлених ідей. Деякі проекти краще підготовлені до виходу на ринок, деякі не врахували частину важливих деталей. Одним з пріоритетних критеріїв стартапу вважаю можливість масштабувати бізнес. В цьому плані кращими були переможець BGTopi і чат-бот FriendlyFood, який дозволяє своїм користувачам дарувати друзям їжу з різних кафе і ресторанів, – зазначив член журі, СТО проектів в компанії Lucky Labs Володимир Кучер.

Нагадаємо, в травні мережа академічних бізнес-інкубаторів YEP проводила форум DEMO DAY-2, де були представлені 25 молодіжних стартапів в сфері авто- і фудіндустріі, медицини, освіти, агросектора і ентертейнменту.