PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Київські студенти отримали €5 тис. на настільні ігри/

Київські студенти отримали €5 тис. на настільні ігри

Стартап BGTopi визнали кращим в конкурсі студентських тех-проектів YEP! Acceleration Demo Day. Він отримав 5 тисяч євро на розвиток від European Fund for Southeast Europe (EFSE).

Суть проекту – унікальні авторські настільні ігри в форматі коробкового рішення, які можна придбати за передплатою. У тематичної коробці 3-4 ексклюзивних гри і унікальна handmade продукція.

-Тематика першої коробки – Сонце, що сходить. У ній буде найпопулярніші японські ігри Менко і з орігамі. Всі наші ігри унікальні, їх не знайдеш в магазині. Ми самі їх розробляємо і видаємо. Очікуємо, що після літнього сезону кількість наших передплатників виросте до 50, а після зимового – до 500. Плануємо виходити на ринки Європи і США. Виграні кошти викоритаємо на збільшення виробничих можливостей і промо, – поділилася планами засновник і CEO BGTopi Вікторія Завгородня.

Всього за головний приз боролося чотири стартапи. Крім BGTopi, були представлені інноваційні рішення в сфері освіти, фудіндустріі та юріспрунденціі.

-Ми очікуємо, що наша платформа для реєстрації об’єктів інтелектуальної власності IP_Bot вирішить проблему довгих черг і паперової тяганини. Сьогодні все заявки на оформлення об’єктів інтелектуальної власності подаються вручну, а електронна система в Укрпатенті вкрай незручна і нею користується від сили 10% користувачів. Тому ми створили просту і зрозумілу платформу автоматизованої реєстрації об’єктів інтелектуальної власності, яка відрізняється оперативністю і мобільністю, – розповів співзасновник IP_Bot Дмитро Андрига.

Стартапи оцінювали за критеріями ефективності бізнес-моделі, можливості монетизації та масштабування, їх унікальності та пітчинг.

-Право на життя і розвиток має кожна з представлених ідей. Деякі проекти краще підготовлені до виходу на ринок, деякі не врахували частину важливих деталей. Одним з пріоритетних критеріїв стартапу вважаю можливість масштабувати бізнес. В цьому плані кращими були переможець BGTopi і чат-бот FriendlyFood, який дозволяє своїм користувачам дарувати друзям їжу з різних кафе і ресторанів, – зазначив член журі, СТО проектів в компанії Lucky Labs Володимир Кучер.

Нагадаємо, в травні мережа академічних бізнес-інкубаторів YEP проводила форум DEMO DAY-2, де були представлені 25 молодіжних стартапів в сфері авто- і фудіндустріі, медицини, освіти, агросектора і ентертейнменту.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Робота для студентів на літо
Робота для студентів на літо: 10 вакансій, де платять більше
Студент вечеряє пластівцями з величезної ями на дорозі
День студента: чи потрібні диплом і досвід для роботи в Україні?
10 причин здобути вищу освіту, крім самої освіти
Праска замість мікрохвильовки та маркер замість ниток – 12 лайфхаків від студентів
У Києві студентів замість пар відправили помолитися в собор
Гори сміття і візки на дереві. Студенти КПІ перетворили парк на сміттєзвалище
У Харкові зарізали іноземного студента
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка