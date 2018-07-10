Українці розібрали теплі кредити – у держбанках закінчуються гроші

Державні банки України вичерпають можливості кредитування за програмою теплих кредитів у липні-серпні.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, передають Українські Новини.

– Цього року вже в червні деякі банки досягли ліміту видачі теплих кредитів, враховуючи обсяги передбаченого відшкодування. За прогнозами агентства, в найближчий час (липень-серпень) державні банки вичерпають можливості кредитування за всіма напрямами програми, – вважають в Держенергоефективності.

Це пов’язано з високою затребуваністю програми серед населення й ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків).

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З моменту відновлення дії програми в квітні було відшкодовано близько 105 млн грн. Зокрема, 85 млн гривень виплачені домогосподарствам, які утеплили будинки. Сума компенсації ОСББ склала понад 19 млн грн, ще 870 тис. грн перераховано особам, які встановили негазові котли.

У 2018 році за програмою теплих кредитів передбачено виділення 190 млн грн на підтримку ОСББ, 202,2 млн. гривень – на підтримку індивідуальних домогосподарств та 7,7 млн грн – на підтримку домогосподарств, які вирішили встановити негазові котли.

Кредити за програмою стимулювання енергоефективних заходів реалізуються через державні банки – Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк.

Нагадаємо, в лютому за урядовою програмою Теплі кредити понад 110 тис. українців отримали кошти на заходи з енергозбереження.

Фото: Facebook.