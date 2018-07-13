Раптово втручатися в роботу аеропорту вкрай небезпечно – Липовенко

Силова акція детективів НАБУ в аеропорту Київ 14 червня цього року могла привести до сотень жертв.

Про це повідомили в Асоціації Аеропорти України.

– Проводити такі дії в подібній обстановці не можна. Треба діяти за нормальною схемою, щоб це не вплинуло на роботу аеродрому, безпеку польотів і пасажирів. Такі дії повинні регулюватися Державіаслужбою або авіаційним експертом, який володіє ситуацією. Втручатися ось так раптово в роботу такого підприємства, як аеропорт, – це вкрай нерозумно, тим більше в такій обстановці. На обшуках повинні були бути присутніми авіаційні фахівці, які знають, хто і за що в аеропорту відповідає, – заявив президент асоціації Петро Липовенко.

За його словами, аеропорт – це режимний об’єкт, і силове втручання в його роботу має обов’язково регулюватися авіаційними службами.

– Аеропорт – це не торгово-розважальний центр, який можна зупинити, і нічого не буде. Керівництво має бути на аеродромі, стежити за ситуацією і передавати інформацію на борти. Команду на відкриття або закриття аеродрому дає керівництво аеропорту: начальник аеродромної служби та генеральний директор летовища. Якщо погодні умови такі, що товщина опадів перевищує норму, треба приймати відповідне рішення, і керівник польотів повинен передати інформацію на борт – капітану, – пояснив Петро Липовенко.

У свою чергу в Державіаслужбі поки відмовляються коментувати ситуацію, однак заявляють, що про обшуки НАБУ попереджені не були. Тому не мали можливості своєчасно відреагувати на ситуацію. Стурбовані ситуацією і в Асоціації пілотів України, з нетерпінням чекаючи результатів розслідування.

Нагадаємо, 14 червня в аеропорту Київ сталася аварія літака зі 169 пасажирами на борту. Тільки завдяки професійній роботі аварійно-рятувальних служб вдалося запобігти трагедії.

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Як розповів у своєму інтерв’ю РБК-Україна голова ради директорів аеропорту Денис Костржевський, в день аварії літака авіакомпанії BRAVO озброєні співробітники НАБУ прийшли в аеропорт з обшуком, який тривав 19-годин. В результаті керівний склад аеропорту виявився заблокованим і не зміг запобігти викочування борту за межі смуги. У той час як злітно-посадкова смуга виявилося непридатною для посадки авіасудна через зливи, відповідальні особи не володіли оперативною інформацією на аеродромі.

– Це сталося о 20:40. Літак не впорався з керуванням, вилетів за межі злітно-посадкової смуги і проїхав на фюзеляжі ще 200 метрів по грунту. На борту було 4 тонни гасу, він почав витікати. Врятувало те, що літак був старої конструкції. Двигуни перебували не під крилами, як у сучасних, а на хвостовому оперенні, високо над землею. Двигуни не чиркнули по землі, і загоряння не сталося, – розповідає глава аеропорту.

Навіть коли сталася аварія, обшуки і блокада аеропорту силовиками не припинилася.

– Нам довелося кілька хвилин переконувати детективів випустити хоча б начальників тих підрозділів, які координують роботу аварійно-рятувальних служб. Двом дозволили покинути приміщення, – говорить Костржевський.