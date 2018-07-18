Ексклюзивне право Фармак на Корвалол Corvalolum підтверджено

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України наполягає: відомство мало всі повноваження та підстави для визнання добре відомою торгової марки Корвалол Corvalolum (виробник ПАТ Фармак, Корвалол, ліки, МЕРТ).

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Мінекономрозвитку України.

Відповідно до положень статті 25 закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

При визнанні знака Корвалол Corvalolum добре відомим члени колегії Апеляційної палати визнали доречними і розглянули п’ять із шести факторів, визначених Законом. Наданої ж заявником інформації (про обсяги використання знака, просування продукції, обізнаність споживачів, успішне відстоювання заявником прав на знак в інших країнах), на думку членів колегії Апеляційної палати, було цілком достатньо для такого визнання, з урахуванням також того факту, що знак Корвалол Corvalolum був варіантом виконання (використання) вже визнаного добре відомим знака Корвалол на ту ж саму особу (ПАТ Фармак), – йде мова у повідомленні.

До того, ж при розгляді справи також було взято до уваги той факт, що латинська граматична форма традиційно була офіційною формою найменування у міжнародних та національних фармакопеях, тому обидва знаки є вочевидь семантично подібними. Члени колегії Апеляційної палати, ґрунтуючись на спеціальних знаннях у сфері інтелектуальної власності, виходили з того, що застосування знака «Корвалол» у наданій ПАТ Фармак документації є використанням знака Корвалол Corvalolum у формі, що відрізняється від цього знака лише окремими елементами, що не змінює відмітності знака в цілому. Відтак, надані документи було враховано як такі, що підтверджують добру відомість знака Корвалол Corvalolum.

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Окрім того, при розгляді питання – чи є підстави вважати, що певний знак є добре відомим в Україні, члени Апеляційної палати спираються не тільки на свої власні спеціальні знання та фаховий рівень в сфері охорони прав на торговельні марки, а й на міжнародний досвід діяльності апеляційних органів патентних відомств та судів інших країн.

Таким чином, Мінекономрозвитку зазначає, що рішення було прийнято Апеляційною палатою з урахуванням норм національного та міжнародного законодавства (статті 25 Закону та відповідних підзаконних актів, статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, Спільної рекомендації Всесвітньої організації інтелектуальної власності відносно положень про охорону добре відомих знаків).

Зазначимо, що наразі триває процес, коли рішення Апеляційної палати від 20.06.2017 про визнання знака Корвалол Corvalolum добре відомим скасовано Київським апеляційним господарським судом. Цією судовою інстанцією також відмінено рішення суду 1-ої інстанції (Господарського суду м. Києва), яким вказане рішення Апеляційної палати було визнано законним та залишено в силі.

–У компанії Фармак вважають рішення Київського апеляційного господарського суду упередженим. Під час судового засідання судом було відмовлено в задоволенні клопотань, заявлених ПАТ Фармак, суттєво порушено норми матеріального права, а також не було проведено належного оцінювання всіх доказів, що призвело в сукупності до прийняття, на мою думку, неправосудного рішення. Було задоволено апеляційну скаргу ФФ Дарниця і скасовано рішення суду першої інстанції, яким спочатку в позові Фармацевтичної фірми «Дарниця» було відмовлено, і прийнято нове рішення, яким скасовано рішення апеляційної палати МЕРТ щодо визнання знаку Корвалол Corvalolum добре відомим в Україні з 2002 року. Неповно та не об’єктивно були розглянуті питання, пов’язані із поданням апеляційної скарги, не було досліджено докази, наявні в матеріалах справи, проігноровано законні вимоги представників третьої особи, – зазначив Дмитро Таранчук, керівник юридичного департаменту ПАТ Фармак.

Довідка:

Назва Корвалол Corvalolum є добре відомою споживачам і є позначенням, що розміщується на упаковках лікарського препарату з 1991 року. Підготовка до виробництва Корвалол Corvalolum розпочалася Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім М. В. Ломоносова, правонаступником якого є ПАТ Фармак. Назва препарату була вигадана працівниками ЦЗЛ Заводу ім. М. Ломоносова (розробник препарату – старший хімік Яковлева В. Я). Перша партія лікарського засобу Корвалол була випущена на підставі наказу Заводу ім. М. Ломоносова від 15.10.1960 р. З того часу завод ім. М. Ломоносова був єдиним виробником препарату Корвалол на території колишнього СРСР, а з 1991 року по даний час єдиним виробником даного лікарського засобу під ТМ Корвалол на теренах країн колишнього Радянського Союзу.

При цьому торгова марка Корвалол захищена в 14 країнах Європи та Середньої Азії. Використання знаку Корвалол Corvalolum загалом підтверджується упаковками за період з 1991 до 2002 року включно та інформацією про нього, яка постійно розміщувалась у спеціалізованих виданнях, енциклопедіях та довідниках. Зокрема, інформація про засіб згадується у: Короткій медичній енциклопедії (видавництво Радянська енциклопедія, Москва, 1990 р.); Довідник Відаль Лікарські препарати в Росії (1997 рік); Лікарські засоби. Посібник для лікарів (видавництво Торсинг, Харків, 1997 рік) та ін.