Дарниця продовжує заробляти на ексклюзивній торговій марці ПАТ Фармак

У 2017 році обсяги роздрібних продажів лікарського засобу Корвалолу виробництва ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця склали 43 мільйони гривень.

Про це йде мова в повідомленні на офіційному сайті компанії.

Загалом це половина усього ринку випуску Корвалолу в Україні. Інший виробник препарату – ПАТ Фармак реалізував продукції на 44 мільйони ринок.

Вперше в Україні лікарський засіб Корвалол випустили ще 1960 року на Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім М. В. Ломоносова. Правонаступник заводу – компанія Фармак отримала свідоцтво Департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на торговельну марку Корвалол ще 1993-го. Відтак лише Фармак має право виробляти препарат під назвою Корвалол в Україні та закордоном. 2004 року торговий знак Корвалол Corvalolum був визнаний добре відомим. 2017 року це рішення було вдруге підтверджене Апеляційною палатою Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

Фармацевтична фірма Дарниця бореться за право випускати свої ліки під назвою Корвалол з 2004 року. Вже тоді Дарниця випустила свій седативний препарат під назвою Корвалол-Новий-Дарниця. Але згодом була змушена перейменувати його на Дарвілол, оскільки торговий знак Корвалол належав саме ПАТ Фармак. Але вже 2005-го компанія Дарниця зареєструвала свій препарат Корвалол-Дарниця®, і відтоді продає його поряд з препаратом Корвалол Corvalolum ПАТ Фармак.

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ПАТ Фармак вважає використання торгового знаку Корвалол у назві препарату Фармацевтичної фірми Дарниця порушенням своїх інтелектуальних (бо в компанії є всі документи, які підтверджують ексклюзивність використання торгового знаку Корвалол Corvalolum) та майнових (своїм препаратом Дарниця відібрала у Фармаку половину ринку продажу Корвалолу в Україні) прав.

Відтак, ПАТ Фармак неодноразово звертався до суду за захистом своїх прав. Останні рішення Феміди у компанії називають упередженими. 26 червня 2018 року Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою ПрАТ Фармацевтична фірма Дарниця скасував рішення про визнання добре відомим позначення Корвалол Corvalolum по відношенню ПАТ Фармак, прийняте Апеляційною палатою Міністерства економічного розвитку України. Хоча у грудні минулого року суд першої інстанції відхилив позовну заяву Дарниці. А 11 липня 2018 року Господарський суд м. Києва відмовив ПАТ Фармак у вимозі скасувати державну реєстрацію знаку для товарів і послуг Корвалол-Дарниця.

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– Під час судового засідання судом було відмовлено в задоволенні клопотань, заявлених ПАТ Фармак, суттєво порушено норми матеріального права, а також не було проведено належного оцінювання всіх доказів, що призвело в сукупності до прийняття, на мою думку, неправосудного рішення. Було задоволено апеляційну скаргу ФФ Дарниця і скасовано рішення суду першої інстанції, яким спочатку в позові Фармацевтичної фірми Дарниця було відмовлено, і прийнято нове рішення, яким скасовано рішення апеляційної палати МЕРТ щодо визнання знаку Корвалол Corvalolum добре відомим в Україні з 2002 року. Неповно та не об’єктивно були розглянуті питання, пов’язані із поданням апеляційної скарги, не було досліджено докази, наявні в матеріалах справи, проігноровано законні вимоги представників третьої особи, – зазначив Дмитро Таранчук, керівник юридичного департаменту ПАТ Фармак.

Наразі ПАТ Фармак планує оскаржити це рішення у Верховному суді.

Довідка:

Назва Корвалол Corvalolum є добре відомою споживачам і є позначенням, що розміщується на упаковках лікарського препарату з 1991 року. Підготовка до виробництва Корвалол Corvalolum розпочалася Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім М. В. Ломоносова, правонаступником якого є ПАТ Фармак. Назва препарату була вигадана працівниками ЦЗЛ Заводу ім. М. Ломоносова (розробник препарату – старший хімік Яковлева В. Я). Перша партія лікарського засобу Корвалол була випущена на підставі наказу Заводу ім. М. Ломоносова від 15.10.1960 р. З того часу завод ім. М. Ломоносова був єдиним виробником препарату Корвалол на території колишнього СРСР, а з 1991 року по даний час єдиним виробником даного лікарського засобу під ТМ Корвалол на теренах країн колишнього Радянського Союзу.

При цьому торгова марка Корвалол захищена в 14 країнах Європи та Середньої Азії. Використання знаку Корвалол Corvalolum загалом підтверджується упаковками за період з 1991 до 2002 року включно та інформацією про нього, яка постійно розміщувалась у спеціалізованих виданнях, енциклопедіях та довідниках. Зокрема, інформація про засіб згадується у: Короткій медичній енциклопедії (видавництво Радянська енциклопедія, Москва, 1990 р.); Довідник Відаль Лікарські препарати в Росії (1997 рік); Лікарські засоби. Посібник для лікарів (видавництво Торсинг, Харків, 1997 рік) та ін.